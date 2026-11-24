Dal Colle bocche cucite: il presidente è capo del Csm e non vuole essere strumentalizzato. Ma la sua presenza o assenza alle esequie sarà intepretato come un messaggio sul caso

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Il silenzio del Colle è spesso formula rituale, quando appunto dalle stanze del Quirinale non esce neanche un cenno utile a azzardare un’interpretazione su una vicenda di stretta attualità, in cui se la bilancia del presidente della Repubblica pendesse anche poco da una parte rispetto all’altra avrebbe un rilievo. Il silenzio del Colle sul suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, stavolta è più di una formula. Le consuet