Sinistra Italiana si spacca sul caso Aboubakar Soumahoro: alcuni componenti della Direzione e della Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana hanno inviato a Nicola Fratoianni una nota con la quale ricordano, con dovizia di particolari, le ragioni per le quali avevano sostenuto l’inopportunità della candidatura di Soumahoro, riferiscono un gruppo di politici del partito. Lo avevano fatto, sottolienano, «a tempo debito».

Tra i firmatari, Elena Fattori, l’ex pentastellata che nel 2019 effettuò un’ispezione in uno dei centri di accoglienza gestiti dalla moglie e dalla suocera del deputato, quest’ultima oggi indagata per malversazione. «Non le ripercorriamo nel dettaglio perché non intendiamo prendere parte al linciaggio mediatico in corso che ha ormai largamente superato il merito degli addebiti politici che gli sono rivolti».

Cinismo e assemblea

Chi ha scelto di candidarlo, proseguono, non può oggi scaricarlo «con lo stesso disinvolto cinismo che lo ha indotto ieri a sfruttarne in termini elettorali la popolarità».

Accusano il segretario Fratoianni per questa decisione: «Chi ha scelto di candidarlo ha prodotto un immenso danno di immagine a Sinistra Italiana, a quanti si battono tutti i giorni contro la piaga del caporalato, a chi è impegnato con correttezza e generosità nel settore dell’accoglienza», e chiedono, senza nominarlo, di assumere «su di sé per intero la responsabilità politica di ciò che era prevedibile che accadesse ed è accaduto e ne tragga le conseguenze convocando una apposita riunione della Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana». Oltre a Fattori, firmano Edoardo Biancardi, Stefano Ciccone, Sandro Fucito, Claudio Grassi, Alessia Petraglia, Serena Pillozzi, Antonio Placido, Silvia Prodi e Roberto Sconciaforni. Nessuno di loro è stato rieletto alla Camera o al Senato, nessuno a quanto riferiscono, ha accettato di farsi candidare.

Interpellato da Domani, l’ufficio stampa del partito riferisce che l’assemblea era già in programma per dicembre.

