polemiche a destra

Vannacci umilia ancora una volta le donne e rilancia Siracusano “spogliata” con l’Ia

Lisa Di Giuseppe
26 settembre 2026 • 20:53
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Solidarietà bipartisan, la sottosegretaria è pronta a querelare il generale. Il presidente La Russa: «Lesa la sua dignità». Il leader di Fn respinge le accuse e rinvia al sito che per primo ha pubblicato l’immagine. Lo strano silenzio della premier

«Una cosa schifosa, oltre ogni limite. Io sono già stata oggetto di attacchi sessisti in passato, ma non mi aspettavo che uno che si candida a fare il leader politico possa utilizzare come strumento di campagna elettorale un software che ti toglie la maglietta per attaccare il presidente della Regione». Matilde Siracusano si è detta pronta a querelare per la pubblicazione, a partire da una sua foto, di un’immagine postata dal leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, e creata con l’intelligen

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth