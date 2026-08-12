Italia

Il ballottaggio? È soltanto una truffa politica

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
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12 agosto 2026 • 20:49

A conferma di quanto la strada indicata sia sbagliata, è possibile osservare empiricamente che in Italia nonostante diverse riforme elettorali la stabilità dei governi non è affatto in media aumentata rispetto al periodo proporzionale. Ne discende che la riforma principale di cui ha bisogno l'Italia è quella dei partiti politici

Il doppio turno nazionale non esiste in nessun sistema parlamentare al mondo. È utilizzato, infatti, soltanto nelle forme di governo ove si elegga una carica monocratica, ossia il presidente della Repubblica, e pertanto nei sistemi semipresidenziali e presidenziali. La proposta di una eventuale adozione di un sistema elettorale con doppio turno nazionale per le elezioni del Parlamento italiano è perniciosa ed errata nonché politicamente truffaldina. È perniciosa poiché mira, negli effetti, a mod

Gianluca Passarelli
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Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il dipartimento di Scienze politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: La roccia di Ventotene - Storia di un manifesto antisovranista (2025); Eleggere il presidente - Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini - Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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