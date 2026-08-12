Il ballottaggio? È soltanto una truffa politica

A conferma di quanto la strada indicata sia sbagliata, è possibile osservare empiricamente che in Italia nonostante diverse riforme elettorali la stabilità dei governi non è affatto in media aumentata rispetto al periodo proporzionale. Ne discende che la riforma principale di cui ha bisogno l'Italia è quella dei partiti politici
Il doppio turno nazionale non esiste in nessun sistema parlamentare al mondo. È utilizzato, infatti, soltanto nelle forme di governo ove si elegga una carica monocratica, ossia il presidente della Repubblica, e pertanto nei sistemi semipresidenziali e presidenziali. La proposta di una eventuale adozione di un sistema elettorale con doppio turno nazionale per le elezioni del Parlamento italiano è perniciosa ed errata nonché politicamente truffaldina. È perniciosa poiché mira, negli effetti, a mod