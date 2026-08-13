Uno slancio utopico, ciò che serve alla sinistra smarrita

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La politica è vuota di idee. Cosa ci ha portato a questo deserto intellettuale? Eppure per capire il presente, e andare oltre, vanno fatti i conti con la nostra storia. Perché stupirsi, allora, se anche dopo la catastrofe del 1945 i protagonisti residui di quella storia abbiano coltivato la fiamma del ricordo?

La politica italiana, e non solo italiana, è piena di parole ma vuota di idee. O quanto meno priva di visioni per il futuro. E per delineare un’ipotesi di paese per gli anni a venire dovremmo interrogarci su cosa ci ha portato a questo deserto intellettuale dove sopravvivono, a fatica e meritoriamente, solo alcune oasi. La critica è rivolta alla riflessione politica, e all'uso che ne fanno, o non fanno, i politici. La bufera degli anni Novanta ha travolto uffici studi, riviste, centri culturali,