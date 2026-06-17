Quell’Italia che non vede i femminicidi: «La parità viene strumentalizzata»

Il 38,5 per cento delle persone intervistate è d’accordo con Vannacci sul reato introdotto dal governo Meloni. La sociologa Sveva Magaraggia: «La critica alle quote rosa è diventata purtroppo un cavallo di battaglia populista»

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C’è uno spazio che la destra di governo ha lasciato libero e che il generale Roberto Vannacci con il suo Futuro nazionale sta cercando di occupare. Quello dei diritti. Giorgia Meloni da prima presidente del Consiglio, pur rimanendo culturalmente vicina al tradizionalismo dei modelli familiari e al suprematismo, ha comunque dovuto adottare misure che riconoscono la disparità di genere. Anche svuotando di significato concetti portati nel dibattito pubblico dalle battaglie femministe. Ma c’è sempre