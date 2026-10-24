sabato il corteo contro il centro a Castel Volturno

Sorvegliare e punire, tra Cpr e carceri la linea della destra è un fallimento

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
24 ottobre 2026 • 07:00
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Il ministro Nordio vuole costruire nuove strutture per la detenzione dei minori. Ma gli istituti di pena sono un inferno. E i centri annunciati sono un mistero

Rinchiudere, inasprire le pene e ampliare i luoghi di detenzione. È l’unica ricetta presentata dal governo per la gestione della sicurezza pubblica. Si crea l’emergenza, per poi mostrare il bisogno di nuove strutture carcerarie. E così, in quattro anni di legislatura, sono stati varati otto decreti Sicurezza per far fronte a una lunga lista di nemici: minori, magistrati, medici. Poco importa se i dati sul sovraffollamento indicano l’esigenza di cambiare rotta. «Vi sono dei momenti in cui è neces

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu

- Youssef Hassan Holgado è laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.

- Marika Ikonomu è laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali