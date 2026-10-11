Spazio ai giovani: Valditara potenzia la presenza social

Nello staff del ministro dell’Istruzione Valditara arriva Filippo Beta Napolitano per realizzare contenuti da «diffondere attraverso i canali web e social». Il 24enne ha già tentato due elezioni con la Lega senza essere eletto

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Al ministero dell’Istruzione c’è spazio anche per i giovani leghisti. L’ultimo arrivato nell’ufficio stampa di Giuseppe Valditara è Filippo Sebastiano Beta Napolitano, appena 24 anni. Per lui un incarico, affidatogli quest’estate, da 18mila euro lordi annui, fino alla conclusione del mandato governativo. Il compito? Progettare e realizzare contenuti da «diffondere attraverso i canali web e social» del ministero. Nel curriculum di Beta Napolitano c’è già un passato politico. Nomine in orbita: Sg