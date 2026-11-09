Sport digitale: maxi bando da Abodi per post e video social

true false

Non bastano gli uffici stampa. Per raccontare le attività del ministro dello Sport, Andrea Abodi, si cerca qualcosa di più. E così il Dipartimento per lo Sport è pronto a mettere sul piatto altri fondi per potenziare la comunicazione istituzionale. Il tutto per appena dodici mesi. A rivelarlo è una determina visionata da Domani, che prevede una spesa di 137mila euro, destinata a superare i 167mila con l’Iva. Nell’era della politica a colpi di post, video e fotografie, anche comunicare è diventat