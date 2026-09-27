Sport, Salute e il maxi bando per giudicare i suoi manager

Sport e Salute, la società a trazione meloniana, ha previsto la spesa di un milione di euro per preparare un nuovo modello organizzativo. A dispetto dei successi rivendicati

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Un milione di euro per ripensare sé stessa, nonostante i successi raccontati a mezzo stampa Sport e Salute, la società del ministero dell’Economia “cassaforte” del mondo sportivo, sempre più a trazione meloniana, ha lanciato una gara da un milione di euro per riscrivere il modello organizzativo e operativo e per lo svolgimento di un assessment manageriale. C’è da rivedere la struttura. Con buona pace delle promozioni dei dirigenti interni avvenute negli anni. Così, per centrare l’obiettivo, è st