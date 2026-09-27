Spesa da un milione per “ripensarsi”

Sport, Salute e il maxi bando per giudicare i suoi manager

Stefano Iannaccone
27 settembre 2026 • 23:50
Segui Domani su Google

Sport e Salute, la società a trazione meloniana, ha previsto la spesa di un milione di euro per preparare un nuovo modello organizzativo. A dispetto dei successi rivendicati

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Un milione di euro per ripensare sé stessa, nonostante i successi raccontati a mezzo stampa Sport e Salute, la società del ministero dell’Economia “cassaforte” del mondo sportivo, sempre più a trazione meloniana, ha lanciato una gara da un milione di euro per riscrivere il modello organizzativo e operativo e per lo svolgimento di un assessment manageriale. C’è da rivedere la struttura. Con buona pace delle promozioni dei dirigenti interni avvenute negli anni. Così, per centrare l’obiettivo, è st

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.