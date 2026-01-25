I salari da poveri degli insegnanti, sottopagarli condanna al declino

Il nuovo contratto firmato in ritardo non recupera l’inflazione. L’impoverimento di una classe di lavoratrici e lavoratori intellettuali senza prestigio. Le politiche retributive umilianti hanno effetti devastanti sul futuro del paese. Una professione che invecchia male, resta troppo a lungo precaria e poco attrattiva per i talenti migliori
Lo stipendio dei docenti italiani fa schifo. Anche con il nuovo contratto firmato (tranne dalla Cgil) in ritardo, anche con l’arrivo degli arretrati (uno stentato migliaio di euro a docente), anche con la promessa del nuovo contratto 2025-2027. La prima ragione è che l’inflazione nel frattempo ha eroso e eroderà ogni beneficio di questi aumenti, e quindi perequazione è insufficiente. In una grande città lo stipendio degli insegnanti non basta a sostenere un affitto. Però la questione delle retri