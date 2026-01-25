LAVORATORI vecchi, precari e senza prestigio

I salari da poveri degli insegnanti, sottopagarli condanna al declino

Christian Raimo
25 gennaio 2026 • 19:15

Il nuovo contratto firmato in ritardo non recupera l’inflazione. L’impoverimento di una classe di lavoratrici e lavoratori intellettuali senza prestigio. Le politiche retributive umilianti hanno effetti devastanti sul futuro del paese. Una professione che invecchia male, resta troppo a lungo precaria e poco attrattiva per i talenti migliori

Lo stipendio dei docenti italiani fa schifo. Anche con il nuovo contratto firmato (tranne dalla Cgil) in ritardo, anche con l’arrivo degli arretrati (uno stentato migliaio di euro a docente), anche con la promessa del nuovo contratto 2025-2027. La prima ragione è che l’inflazione nel frattempo ha eroso e eroderà ogni beneficio di questi aumenti, e quindi perequazione è insufficiente. In una grande città lo stipendio degli insegnanti non basta a sostenere un affitto. Però la questione delle retri

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.