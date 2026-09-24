«Rende più fragile l’esercito», i militari non vogliono Strade sicure. Ma la Lega fa finta di niente

La risoluzione leghista per portare da 6.800 a 10mila i soldati in servizio nelle strade delle città è stata rinviata ancora. A frenare è Fratelli d’Italia. Da tempo i vertici dell’esercito denunciano le criticità dell’operazione e la sua sostenibilità
La Lega sperava che ieri, mercoledì 23 settembre, potesse diventare una giornata importante. In commissione Difesa, alla Camera, si doveva parlare della risoluzione del partito di Matteo Salvini per ampliare l’operazione Strade sicure. I leghisti vogliono aumentare il numero di soldati dispiegati nelle principali città italiane, da 6.800 circa a 10mila, incrementando anche il numero di centri interessati. Ma la discussione è stata rinviata ancora, a causa di un cortocircuito tutto interno alla d