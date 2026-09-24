Lo scontro all’interno della destra

«Rende più fragile l’esercito», i militari non vogliono Strade sicure. Ma la Lega fa finta di niente

Luca Sebastiani
24 settembre 2026 • 17:17Aggiornato, 24 settembre 2026 • 17:30
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La risoluzione leghista per portare da 6.800 a 10mila i soldati in servizio nelle strade delle città è stata rinviata ancora. A frenare è Fratelli d’Italia. Da tempo i vertici dell’esercito denunciano le criticità dell’operazione e la sua sostenibilità

La Lega sperava che ieri, mercoledì 23 settembre, potesse diventare una giornata importante. In commissione Difesa, alla Camera, si doveva parlare della risoluzione del partito di Matteo Salvini per ampliare l’operazione Strade sicure. I leghisti vogliono aumentare il numero di soldati dispiegati nelle principali città italiane, da 6.800 circa a 10mila, incrementando anche il numero di centri interessati. Ma la discussione è stata rinviata ancora, a causa di un cortocircuito tutto interno alla d

Luca Sebastiani
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Luca Sebastiani

Classe ’93, romano, giornalista professionista. Si occupa di esteri e politica, ma senza esagerare. Passato per il TgLa7, Tg2000, il Riformista, L’Espresso, Good Morning Italia. Ha scritto un libro: Groenlandia/Nuuk: chi vuole rompere il ghiaccio (Paesi edizioni).