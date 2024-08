La Russa: «Attentato di matrice neofascista come stabilito dalla Corte di Cassazione». Mollicone a La Stampa: «Si cerca di creare un teorema come è accaduto a Berlusconi per decenni facendolo diventare addirittura il referente della mafia»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la strage dell’Italicus avvenuta il 4 agosto del 1974 nella quale morirono 12 persone. Un attentato di matrice neofascista condotto con una bomba piazzata sul treno Italicus mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. «Era un convoglio diretto in Germania, affollato di viaggiatori, molti dei quali migranti che tornavano al lavoro», dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Undici passeggeri morirono nell’incendio che seguì l’esplosione. La dodicesima vittima fu un ferroviere, Silver Sirotti, medaglia d’oro al valor civile per il suo eroismo: perse la vita salvandone molte altre. La sua generosità, unita a un grande coraggio, costituisce una testimonianza imperitura di quei valori di umanità e solidarietà, che gli assassini e i loro complici volevano sradicare».

«Nella catena sanguinosa della stagione stragista dell’estrema destra italiana, di cui la strage dell’Italicus è parte significativa, emerge la matrice neofascista, come sottolineato dalla sentenza della Corte di Cassazione e dalle conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2, pur se i procedimenti giudiziari non hanno portato alla espressa condanna di responsabili», ha aggiunto Mattarella, sottolineando che «la società italiana e le sue istituzioni seppero respingere quell’attacco alla convivenza civile grazie alla forza e alla coesione dell’unità della comunità nazionale, fondata sui principi della nostra Costituzione».

Le parole di La Russa

Dopo le polemiche politiche degli ultimi giorni legate alla commemorazione della strage di Bologna con lo scontro tra i familiari delle vittime e la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato ha affermato che quella dell’Italicus è stata una strage di matrice neofascista. «A distanza di 50 anni da questo attentato di matrice neofascista - come stabilito dalla Corte di Cassazione - rinnoviamo il nostro dolore e ci stringiamo alle famiglie delle vittime e ai sopravvissuti per una ferita che resta ancora aperta», ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il caso

Fanno discutere invece le parole rilasciate in un’intervista La Stampa del deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone. «La presidente del Consiglio ha detto una cosa ovvia: le sentenze hanno rilevato la matrice neofascista». Quindi quelle decisioni vanno «certamente» rispettate «ma bisogna capire se le sentenze hanno rispettato le garanzie processuali. Qualsiasi tecnico superpartes lo confermerebbe. Si cerca di creare un teorema come è accaduto a Berlusconi per decenni facendolo diventare addirittura il referente della mafia». Le sue parole hanno provocato l’ira delle opposizioni. Diversi esponenti del Partito democratico hanno chiesto alla premier di dissociarsi dalle dichiarazioni del meloniano Mollicone. Primo fra tutti il presidente ed europarlamentare Stefano Bonaccini secondo cui le sue parole «sono di una gravità inaudita». «A fronte di sentenze passate in giudicato, che hanno inequivocabilmente individuato la matrice fascista della strage della stazione di Bologna, Mollicone ribalta la storia e sovverte i fatti, denunciando pubblicamente gli stessi atti della magistratura. Davanti a questo ennesimo tentativo di riscrivere la storia contro tutto e tutti, non spetta più a noi smentirlo, ma direttamente a Giorgia Meloni».

