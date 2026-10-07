incontro a tre Conte, Fratoianni e Bonelli

Stretta sul programma. L’incognita del tempo e il passo lento del Pd

Daniela Preziosi
07 ottobre 2026 • 21:50
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Bocche cucite dei leader di M5s e Avs, in attesa di vedere Schlein. Poche speranze che il Melonellum salti, la proposta di riunire il tavolo

La speranza nell’incidente parlamentare, giovedì alla Camera, all’ultimo voto sulla legge elettorale, per le opposizioni è pari a zero. Certo, resiste un dubbio, un desiderio ma anche un timore: la caduta rovinosa del Melonellum per la presidente del Consiglio sarebbe una manna dal cielo. Potrebbe scattare in contropiede verso il voto anticipato, congelando così lo sgretolamento in corso degli alleati Forza Italia e Lega. Sarebbe un vantaggio sugli avversari, che sarebbero certamente terremotati

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.