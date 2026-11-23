Il ministro degli Esteri nomina il suo consulente Caputo come inviato speciale per la diplomazia alimentare. L’incarico rischia di essere uno sgarbo al ministro Lollobrigida
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Tensioni sull'asse Tajani-Lollobrigida. Il leader di Forza Italia e capo della Farnesina Tajani ha istituito la figura dell'inviato speciale per la diplomazia alimentare. La poltrona è stata assegnata a Nicola Caputo, già consulente del ministro per l’export agroalimentare e l’internazionalizzazione della filiera. Caputo, già assessore regionale in Campania, è stato chiamato al ministero degli Esteri dopo l’addio a Italia viva di Renzi. Ma c’è un nodo: l’incarico si sovrappone alle funzioni in c