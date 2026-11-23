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Tensioni sull'asse Tajani-Lollobrigida. Il leader di Forza Italia e capo della Farnesina Tajani ha istituito la figura dell'inviato speciale per la diplomazia alimentare. La poltrona è stata assegnata a Nicola Caputo, già consulente del ministro per l’export agroalimentare e l’internazionalizzazione della filiera. Caputo, già assessore regionale in Campania, è stato chiamato al ministero degli Esteri dopo l’addio a Italia viva di Renzi. Ma c’è un nodo: l’incarico si sovrappone alle funzioni in c