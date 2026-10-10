Il talk Rai non guarda a destra, ragioni di un fallimento

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«Il conduttore deve esse’ ‘na mignotta». La metafora del dirigente è d’altri tempi, per dirla con un eufemismo, ma indica chiaramente una delle ragioni per cui i talk “di destra” che la Rai prova a rifilare al suo pubblico affondano, uno dopo l’altro, da tre anni a questa parte. L’ultimo arrivato è Patù, che su Rai2, mercoledì sera, non è andato oltre l’1,5 per cento. Antonino Monteleone e Roberto Inciocchi non sanno conquistare il pubblico, il conduttore di Filorosso arriva sull’orlo dell’antip