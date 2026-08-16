Italia

Soldi pubblici e chiavi a croce, le mille vite di Tavares Gomes

Nello Trocchia
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16 agosto 2026 • 23:55

L’azienda del factotum di Valter Lavitola ha avuto dalla regione Campania altri 2mila euro come bonus a causa della crisi pandemica. Il caso del pestaggio

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Le vite di Clesio Tavares Gomes sono infinite. Proprio nei giorni scorsi Domani aveva rivelato il possibile giallo della sua partecipazione all’armata Wagner, la forza militare privata vicina alla Russia di Vladimir Putin. Nelle carte dell’indagine emergono le vite parallele di Gomes Tavares. Ha diversi nomi, per ognuno la stessa data di nascita tranne che per l’ultimo nominativo dove cambia anche il paese d’origine. E proprio con il nome di Ckuidjeu Tchoukoua, Gomes risulta avere un processo in

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.