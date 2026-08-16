Soldi pubblici e chiavi a croce, le mille vite di Tavares Gomes

L’azienda del factotum di Valter Lavitola ha avuto dalla regione Campania altri 2mila euro come bonus a causa della crisi pandemica. Il caso del pestaggio

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Le vite di Clesio Tavares Gomes sono infinite. Proprio nei giorni scorsi Domani aveva rivelato il possibile giallo della sua partecipazione all’armata Wagner, la forza militare privata vicina alla Russia di Vladimir Putin. Nelle carte dell’indagine emergono le vite parallele di Gomes Tavares. Ha diversi nomi, per ognuno la stessa data di nascita tranne che per l’ultimo nominativo dove cambia anche il paese d’origine. E proprio con il nome di Ckuidjeu Tchoukoua, Gomes risulta avere un processo in