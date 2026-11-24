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Il tavolo del programma del centrosinistra sul fisco si riaggiorna ancora una volta, a domani, e forse non sarà l’ultima. La “quadra” fra la proposta di patrimoniale di Avs e quella della tassa per i super ricchi di M5s (nel merito: tassa del 2 per cento per patrimoni sopra i 5,4 milioni contro tassa per i paperoni della finanza) non c’è, ma per il 25 novembre alle 11 il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, è stato incaricato di scrivere una proposta comune. C’è già una riconvocazione