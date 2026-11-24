Sull’invio degli aiuti militari la “quadra” non arriva, se ne riparla il 25 novembre. Aggiornato anche il confronto sulla patrimoniale, il “lodo” Pd
Il tavolo del programma del centrosinistra sul fisco si riaggiorna ancora una volta, a domani, e forse non sarà l’ultima. La “quadra” fra la proposta di patrimoniale di Avs e quella della tassa per i super ricchi di M5s (nel merito: tassa del 2 per cento per patrimoni sopra i 5,4 milioni contro tassa per i paperoni della finanza) non c’è, ma per il 25 novembre alle 11 il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, è stato incaricato di scrivere una proposta comune. C’è già una riconvocazione