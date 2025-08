Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente della fondazione Teatro San Carlo, ha intenzione di ricorrere contro la nomina di Fulvio Macciardi alla guida del teatro. La scelta era arrivata dopo il voto favorevole di tre membri su cinque del Consiglio di indirizzo della Fondazione. Tra i voti a favore c’è anche quello del rappresentante della Regione Campania, che si è schierato con i rappresentanti del governo a sostegno del nome di Macciardi, stimato anche dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.

La vicenda

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, rompendo uno stallo che durava da mesi, ha deciso di firmare il decreto, legittimando di fatto l’operato dei tre consiglieri. Una mossa che ha subito acceso nuove tensioni politiche e istituzionali. I revisori dei conti del San Carlo hanno espresso dubbi sulla validità giuridica della nomina, mentre Pd e M5s parlano già apertamente di forzatura e di violazione delle regole. «La scelta di Giuli di nominare Macciardi a seguito di una indicazione illegittima di tre membri del consiglio di indirizzo del Teatro San Carlo è gravissima» dice il deputato del Pd Matteo Orfini.

Secondo Manfredi, il Consiglio non si sarebbe riunito formalmente, dal momento che la convocazione era stata ritirata a causa di un impegno istituzionale a palazzo Chigi, motivo per cui la riunione non sarebbe stata legittima. Il sindaco presenterà perciò ricorso al Tar.

© Riproduzione riservata