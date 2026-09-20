Il sondaggio Izi per Domani. oggi i tre palchi della destra

Tentazione Vannacci. Con lui la coalizione vince ma azzoppa FdI e Lega

Giulia Merlo
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20 settembre 2026 • 07:00

Il 90 per cento degli elettori voterebbe il centrodestra anche con il generale. FN pesa il 7,2 per cento da solo e il 6,4 in coalizione, che arriverebbe al 43,5 

Il bivio dell’alleanza con Futuro Nazionale tormenta Giorgia Meloni, e gli elettori di centrodestra rendono ancora più complicata la valutazione della leader, dilaniata tra il mito della coerenza e il pragmatismo politico. Un sondaggio Izi realizzato per Domani, infatti, fotografa l’effetto inconfutabile di una iniezione vannacciana: il centrodestra oggi al 41,5 per cento (sotto la soglia per ottenere il premio di maggioranza fissato dalla nuova legge elettorale) arriverebbe al 43,7 per cento, d

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.