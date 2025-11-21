Italia

Il caos dei test di medicina: controlli assenti e uso irregolare di disturbatori

Simone Alliva
21 novembre 2025 • 15:18

Il 20 novembre la prova ha mostrato falle nella vigilanza e rischi per la salute dei candidati. Il Comitato “Medici senza filtri” diffida la ministra Bernini e chiede l’annullamento e contri reali per il 10 dicembre. Hallissey (Radicali) e Leone: “Serve annullare le prove e riflettere seriamente sul futuro dei test d’ingresso” 

La ragazza, diabetica, non ha avuto nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo. Seduta al suo banco alla Vanvitelli di Napoli, il microinfusore nascosto sotto la felpa comincia a vibrare come impazzito: la glicemia sale, inspiegabilmente, troppo in fretta. Un picco improvviso, violento, di quelli che lasciano il corpo stordito e la mente nel buio. Nessuno le aveva detto che l’ateneo avrebbe attivato dei jammer, dispositivi che bloccano le frequenze per impedire l’uso di telefoni e smartwat

