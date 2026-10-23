I tir ripartono senza certezze: Salvini porta i flop al congresso

Il vicepremier va all’assise di partito «di lotta e di governo» dopo la rottura con i camionisti. La vittoria annunciata è già monca. Intanto per il governo nuova mano tesa dell’Europa: verso il sì a maggiore flessibilità sull’energia

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Da un lato la realtà: gli scaffali ancora vuoti nei supermercati nel Sud, a causa dei blocchi organizzati dagli autotrasportatori contro il caro gasolio. Dall’altro la propaganda: Matteo Salvini, responsabile del dossier trasporti, ha pensato di confezionare un video – diffuso venerdì mattina insieme a Silvia Sardone – per “pubblicizzare” la pulizia dei muri di una scuola di Milano, imbrattati con scritte contro le forze dell’ordine. Un’immagine stridente. Anche perché negli stessi minuti, i c