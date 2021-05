Una seconda operazione delle forze dell’ordine in meno di una settimana sveglia all’alba il quartiere periferico di Tor Bella Monaca di Roma.

Questa volta gli arresti hanno riguardato 21 persone, mentre altre 14 sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per gli inquirenti sono responsabili di aver creato un’organizzazione dedita al traffico di cocaina.

Sono due le piazze di spaccio messe fuori gioco in meno di una settimana dai carabinieri del nucleo operativo di Frascati. Prima quella sita in via dell’Archeologia 106 (che ha portato a 51 ordinanze cautelari) e oggi la piazza di spaccio di via Camassei.

A capo della piazza c’era una famiglia con un’organizzazione scrupolosa e strutturata. Nonostante vari arresti ricevuti nel corso del tempo, gli affari continuavano a gonfie vele e nemmeno la pandemia ha colpito il loro circuito commerciale. L’organizzazione riusciva a ricavare entrate per circa 220mila euro settimanali con picchi nei week end. Soldi che servivano anche a sostenere un welfare sostitutivo a quello statale. Infatti, il sodalizio criminale forniva assistenza legale e un contributo economico ai famigliari dei detenuti affiliati.

In circa un anno sono state arrestate circa 85 persone in flagranza di reato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sono stati sequestrati oltre quattro chili di cocaina, due di hashish e circa centomila euro in contanti.

Secondo gli investigatori, la droga venduta in via Camassei veniva stoccata e confezionata in una raffineria con base a Fiano Romano a pochi chilometri dalla capitale. Nel corso dell’operazione di questa mattina sono stati sequestrati anche orologi di lusso, 20mila euro in contanti, una tabaccheria e tre imbarcazioni ormeggiate al porto di Fiumicino.

Le reazioni

Su Facebook il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha espresso soddisfazione per la buona riuscita dell’operazione: «La lotta alla criminalità passa per questo tipo di azioni, ma anche per una presenza delle Istituzioni al fianco delle donne e degli uomini che ogni giorno vivono e animano onestamente quei quartieri».

«Grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appartenenti a organizzazione criminale. Sgominata piazza spaccio in via Camassei: profitti illeciti per oltre 220mila euro a settimana. Avanti #ATestaAlta». Scrive invece su twitter la sindaca di Roma dei Cinque stelle, Virginia Raggi.

