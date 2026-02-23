razza poltrona

Tra Agenas e regione Lazio, Schiboni fa posto a Mitrano

Linda Di Benedetto
23 febbraio 2026 • 07:00

Il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone avrebbe fatto da regista a un valzer di poltrone. Ma c’è un altro elemento che si muove sullo sfondo della vicenda

  • Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Non si muove foglia, tra Latina e via della Pisana, senza che il senatore di Forza Italia, Claudio Fazzone, non voglia. Il “Viceré” del basso Lazio avrebbe fatto da regista a un valzer di poltrone che vede Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, scuola, formazione e ricerca della regione Lazio, nominato nel Cda di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ma c’è un altro elemento che si muove sullo sfondo della vicenda. Schiboni, secondo fonti ben informate, rassegnerebbe le

Per continuare a leggere questo articolo

Linda Di Benedetto
Linda Di Benedetto
Linda Di Benedetto

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 