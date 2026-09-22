Tra fondi pubblici e lobbismo. Chirico e Giubilei, affari loro

Il volto dei conservatori meloniani ha come socio un ex lobbista. E la fondazione Tatarella ha preso soldi dal Mic per finanziare libri della sua casa editrice. La conduttrice di Ping Pong fa relazioni istituzionali con la sua società, che macini utili

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Tra giornalismo, comunicazione e lobbying diventa a volte difficile comprendere quali siano le strade dei megafoni del governo. Le voci di destra che fanno da cassa di risonanza a Giorgia Meloni. È il caso di Francesco Giubilei e Annalisa Chirico, così diversi e così affini nella diffusione del sostegno al governo. Giubilei è uno dei volti mediatici meloniani più in vista. Ospitate tv, convegni ed eventi: la presenza della firma del Giornale è costante. La ramificazione porta a sviluppare il suo