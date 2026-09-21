L’ex deputato consigliere della spa

Tra Lega e Leonardo, il doppio ruolo del manager Trifone

Stefano Iannaccone
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21 settembre 2026 • 07:00

Trifone Altieri, meglio conosciuto come Nuccio, è responsabile del dipartimento difesa della Lega, e anche componente del cda di Leonardo. Il rischio è di entrare in collisione con la società anche per le posizioni di Salvini sulla Russia

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Componente del consiglio di amministrazione di Leonardo e dirigente della Lega. L’impegno politico di Trifone Altieri, meglio conosciuto come Nuccio, rischia di alimentare più di qualche imbarazzo all’interno del colosso degli armamenti, oggi guidato da Lorenzo Mariani. Altieri, ex deputato, risulta tuttora nell’organigramma ufficiale del partito di Matteo Salvini, in qualità di responsabile difesa. Un settore molto delicato, perché intreccia il ruolo manageriale ricoperto a Leonardo. C’è, poi

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.