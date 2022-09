In vista del voto Domani fa il punto sul posizionamento dei partiti in merito ad alcuni temi chiave della campagna elettorale

Diritti civili, giustizia, lavoro, economia, giustizia, transizione ecologica e grandi opere, sicurezza, politica estera, istituzioni: sono i temi su cui i partiti in corsa alle elezioni del 25 settembre 2022 si sono confrontati e, spesso, scontrati in questa campagna elettorale estiva.

Domani ha analizzato con attenzione i programmi e le dichiarazioni rese in queste settimane con lo scopo di mettere a fuoco la posizione di ogni forza politica su queste tematiche, in modo da offrire, alla vigilia del voto, un quadro chiaro ai suoi lettori.

Abbiamo preso in esame oltre alle due principali coalizioni, quella di centrodestra e quella di centrosinistra, anche il Movimento 5 stelle, il cosiddetto terzo polo (Azione-Italia Viva) e Unione popolare, basando la nostra ricerca soprattutto sui programmi che vincolano (o dovrebbero vincolare) i partiti ad attuare, una volta in parlamento, quanto promesso. Ci siamo serviti delle dichiarazioni fatte durante i comizi o sui social soltanto laddove mancasse nei programmi il riferimento all’argomento che si stava considerando.

La transizione ecologica

In tema energetico, finanziare il nucleare di quarta generazione per differenziare le fonti di approvvigionamento energetico è un’operazione che mette d’accordo tutto il centrodestra e anche il Terzo polo. Totalmente contrari sono, invece, il Partito democratico, Unione popolare e il Movimento Cinque stelle. A mettere tutti d’accordo sono gli incentivi da destinare alle energie rinnovabili. Centrosinistra, centrodestra e Terzo polo convergono anche sulla necessità di mettere in funzione i rigassificatori che non convince per niente Unione popolare ed è sostenuta dai Cinque stelle solo come «soluzione temporanea».

Le grandi opere

Pieno sostegno agli investimenti nelle grandi opere come l’Alta velocità e l’ampliamento delle reti infrastrutturali da centrodestra, centrosinistra e Terzo popolo. Contrario, invece, Unione popolare, secondo cui queste «cementificano il territorio a fronte di bassi livelli di utenza». Nessun cenno all’argomento dal Movimento cinque stelle.

