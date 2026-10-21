Trasporti elettorali, Salvini a caccia di sponsor per l’evento del ministero

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Il ministero di Matteo Salvini va a caccia di sponsor per finanziare l’evento di fine legislatura. Un maxi-spot per il leader della Lega in vista della prossima la manovra e della futura campagna elettorale. Le aziende pubbliche o private, con esborsi che vanno da 5mila fino a oltre 250mila euro, possono diventare semplici sostenitrici o main sponsor della manifestazione che sta preparando il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attraverso la società in house, Rete autostrade mediterr