Trasporti elettorali, Salvini a caccia di sponsor per l’evento del ministero

Per organizzare l’appuntamento che vuole promuovere le attività del ministro, il dicastero del leader leghista affida la ricerca di finanziatori alla Ram spa, società in house del Mit, guidata dal leghista Bordoni
Il ministero di Matteo Salvini va a caccia di sponsor per finanziare l’evento di fine legislatura. Un maxi-spot per il leader della Lega in vista della prossima la manovra e della futura campagna elettorale. Le aziende pubbliche o private, con esborsi che vanno da 5mila fino a oltre 250mila euro, possono diventare semplici sostenitrici o main sponsor della manifestazione che sta preparando il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attraverso la società in house, Rete autostrade mediterr