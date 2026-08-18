DIETRO IL BUSINESS DELLE FERIE

Turismo, contratti irregolari e salari bassi: i precari che vigilano sulle nostre vacanze

Caterina D'Ambrosio
Segui Domani su Google
18 agosto 2026 • 07:00

Il governo continua a decantare i numeri record del settore del turismo, che vale il 13 per cento del nostro Prodotto interno lordo. Ma dimentica di dire che in gran parte dei casi le regole sono un optional e gli stipendi sono spesso sotto la soglia di povertà

Un esercito di precari vigila sulle nostre vacanze. Sono gli invisibili degli stabilimenti balneari, della ristorazione, degli alberghi, degli addetti alle pulizie, dei servizi di sicurezza. Sfrecciano tra i tavoli delle pizzerie, dei bistrot sulla spiaggia, sono i ragazzi e le ragazze che corrono ad aprirti un ombrellone prima che il titolare urli chiedendo di essere più veloce. È questa l’altra faccia del turismo che piace al governo Meloni, dove le regole sono un optional e gli stipendi spess

Caterina D'Ambrosio
Caterina D'Ambrosio
Caterina D'Ambrosio

Giornalista professionista, nata e cresciuta a Milano, oggi vive a Roma. È stata autrice per Rai e Mediaset. Ha lavorato, fra gli altri, per Rds, Radio Popolare, l’Unità, l’Unione Sarda, Vanityfair.it, Fortune Italia, Treccani e Lettera43.  È autrice del libro Femminile Sovranista. Giorgia Meloni e il corpo delle donne