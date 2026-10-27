Ucraina, manovra e banche: lite continua Salvini-Tajani

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Pensioni anticipate, almeno a 64 anni, flat tax estesa fino a 100mila euro per le partite Iva e contributo delle banche per la riduzione delle tasse. Ma soprattutto il tutto per tutto sulle armi e i soldi all’Ucraina. Il menù che Matteo Salvini ha portato alla cena della manovra economica è ricco. E deve arrivare a “cottura” fino alla fine perché non vuole sentirsi più alleato di serie B. Del resto lo slogan «di lotta e di governo» non lascia presagire uno spirito accondiscendente nei confronti