le tensioni della maggioranza in vista della finanziaria

Ucraina, manovra e banche: lite continua Salvini-Tajani

Stefano Iannaccone
27 ottobre 2026 • 07:00
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Dopo il congresso, il futuro politico del leghista è legato ai risultati in legge di Bilancio. Resa del ministro degli Esteri Tajani: «Serve contributo degli istituti di credito». Meloni apre a Manfredi: «Sì al confronto»

Pensioni anticipate, almeno a 64 anni, flat tax estesa fino a 100mila euro per le partite Iva e contributo delle banche per la riduzione delle tasse. Ma soprattutto il tutto per tutto sulle armi e i soldi all’Ucraina. Il menù che Matteo Salvini ha portato alla cena della manovra economica è ricco. E deve arrivare a “cottura” fino alla fine perché non vuole sentirsi più alleato di serie B. Del resto lo slogan «di lotta e di governo» non lascia presagire uno spirito accondiscendente nei confronti

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.