Anche le vicende che sembrano infinite giungono al termine, come la notte di Eduardo.. Questa sera finisce Sanremo e ognuno di quelli che ne è stato assorbito potrà tornare alla sua vita anormale; Sanremo è così, si dimentica, si mescola ad altre decine di Sanremo, ci si ricorda solo degli incidenti e di qualche canzone. È probabile che se venisse trasformato in uno show serio - ovvero una unica serata, con quindici canzoni e due o tre ospiti davvero notevoli, lo ricorderemmo meglio; sarebbe un punto, una finale di Coppa e non un intero campionato in cinque giorni. Non lo faranno mai. Dunque ci si chiede quanti di noi e voi hanno voglia di risentire per la terza volta in cinque giorni le stesse canzoni, unica variante il cambio d’abito. Ma tant’è, questo è il gioco, giochiamo.

La diretta

21:11 – “La genesi del tuo colore” Irama

Bloccato in albergo in quarantena, pensa te che sfiga. Disco di provincia e falsetti mi interessano. Grandissima tamarrata, molto bene.

21:05 – “Cuore amaro” di Gaia

La cosa bella di Gaia è stata la cover di Tenco. Belli gli occhi negli occhi, e piene di grazia, sogni che si prendono per mano.

21:00 – “Momento perfetto” di Ghemon

Un crooner-loser, che canta ai tavoli ormai deserti, i bicchieri da cocktail vuoti e rovesciati. E i fiati, classy.

