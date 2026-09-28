Un dirigente di FdI da Bellucci, per i meloniani c’è sempre Lavoro

Contratto da 35mila euro per Alessandro Nardone, dirigente in Lombardia del partito di Meloni, ed editorialista della Voce del patriota: sarà communication manager della viceministra del Lavoro e collega di partito Bellucci

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Al ministero del Lavoro, almeno per i consulenti, il lavoro non manca. L’ultimo incarico è arrivato per Alessandro Nardone, communication manager, meloniano di provata fede: coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Como, editorialista della Voce del Patriota, giornale d’area per la fiamma, e storico militante della destra giovanile. Ora approda al dicastero guidato da Marina Calderone voluto dalla viceministra, Maria Teresa Bellucci, naturalmente, FdI. L’incarico vale 35mila euro e durerà f