Una scuola conservatrice e mercatista: dove puntano le politiche del governo

La legge di bilancio va letta come l’ultimo passaggio di una traiettoria politica che riduce le risorse ordinarie, moltiplica le articolazioni dell’offerta e affida sempre di più alla competizione e alle scelte individuali la regolazione delle opportunità educative

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La legge di Bilancio 2027 non si legge soltanto con la contabilità degli stanziamenti e dei tagli. Le scelte contenute nel disegno di legge, ancora all’esame del Parlamento, prendono senso se le si colloca dentro le politiche scolastiche che il governo e il ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara hanno portato avanti negli ultimi anni. Ne emerge una traiettoria riconoscibile: un conservatorismo aperto al mercato e, insieme, costantemente impegnato a rincorrerlo. Dent