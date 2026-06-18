Uniti contro un governo che non sa dare risposte alle domande dei cittadini

true false

Perché la frattura tra opinione pubblica e governanti non si chiude, e invece tende ad ampliarsi? La risposta più semplice è che chi è al potere non riesce a corrispondere alle domande dei cittadini. Un esempio, di cui si discute da tempo, riguarda la riduzione delle diseguaglianze economiche. Sappiamo che ci sono multimiliardari – parliamo di decine di persone – che hanno accumulato una ricchezza pari a quella di cui dispone circa la metà della popolazione italiana. Di fronte a squilibri del ge