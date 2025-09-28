Quasi tre punti in meno rispetto al 2020. Si vota oggi e domani fino alle 15, si tratta di elezione a turno unico senza ballottaggio. Si contendono la presidenza il meloniano Francesco Acquaroli e il dem Matteo Ricci

Si vota oggi e domani fino alle 15 nelle Marche, dove sono chiamati ai seggi 1,4 milioni di cittadini per eleggere il nuovo consiglio regionale. Alle 12 di oggi hanno votato il 10,8 per cento degli aventi diritto, quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%).

Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%).

I due sfidanti sono il governatore uscente di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli e l’eurodeputato ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Si tratta di elezioni a turno unico, senza ballottaggio.

Nel 2020 l’affluenza era stata circa del 60 per cento, quest’anno invece i pronostici parlano di un ulteriore abbassamento dell’affluenza.

