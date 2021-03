Domani o al massimo martedì arriverà il via libera del ministero della Salute alla somministrazione del vaccino AstraZeneca anche agli over 65. Lo ha annunciato il ministro, Roberto Speranza, in collegamento nel pomeriggio di domenica con la trasmissione di Rai 3, Mezz’ora in più. «Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche il vaccino di AstraZeneca può essere usato su tutte le fasce generazionali. Quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Css e già da domani o dopodomani ci sarà una circolare che andrà in questa direzione», ha detto.

Fino a oggi, in Italia il siero contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca poteva essere somministrato solo alla fascia di età 18-65 anni, mentre lo scorso 29 gennaio l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) lo aveva autorizzato per l'utilizzo nei soggetti a partire dai 18 anni e senza limiti di età.

Altre regioni verso la zona rossa

«Quello che mi aspetto – ha continuato il ministro – è che l'impatto della variante possa far crescere la curva, quindi mi aspetto che altre regioni vadano verso il rosso con ordinanze di natura restrittiva. Le misure dobbiamo adeguarle all'andamento della curva epidemiologica e valuteremo di giorno in giorno l'andamento della curva». A una domanda su un lockdown generalizzato, però, il ministro ha chiarito che l’orientamento dell'esecutivo è diverso: «Ci sono differenze tra regione e regione».

«Vaccini per tutti entro l'estate»

Sulla campagna vaccinale, che a oggi prevede circa 180mila somministrazioni al giorno, Speranza ha detto: «Sono già oltre 5 milioni gli italiani a cui è stata somministrata almeno la prima dose. Le vaccinazioni aumenteranno in maniera progressiva, sono attese 50 milioni di dosi dal primo aprile». Il ministro ha poi parlato della imminente approvazione da parte dell’Ema – è prevista per l’11 marzo – del vaccino di Johnson&Johnson, che prevede una sola dose. «Il prossimo trimestre sarà decisivo. Dobbiamo far sì che entro l'estate tutti gli italiani che vogliono vaccinarsi, possano avere avuto la somministrazione».

Infine, una battuta anche sul vaccino Sputnik, sviluppato dalla Russia: «Non mi interessa la nazionalità. Sono aperto al vaccino russo cosi come ad altri purché i controlli delle agenzie preposte abbiano buon fine».

