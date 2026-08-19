Valditara contro Il fascismo eterno di Eco, una polemica con un chiaro obiettivo

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Un po’ dal nulla, sul Foglio di martedì 18 agosto, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha attaccato Il fascismo eterno di Umberto Eco, che sarebbe «una sottile opera di mistificazione politica» che avrebbe alimentato «una vera e propria psicosi inquisitoria» (l’antifascismo attuale nelle sue varie forme, soprattutto quella più militante), perché le 14 caratteristiche dell’Ur-fascismo individuate da Eco non sarebbero peculiari del fascismo, ma si ritroverebbero anche «in u