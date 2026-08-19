Italia

Valditara contro Il fascismo eterno di Eco, una polemica con un chiaro obiettivo

Christian Raimo
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19 agosto 2026 • 19:59

Un po’ dal nulla, sul Foglio di martedì 18 agosto, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha attaccato Il fascismo eterno di Umberto Eco, che sarebbe «una sottile opera di mistificazione politica» che avrebbe alimentato «una vera e propria psicosi inquisitoria» (l’antifascismo attuale nelle sue varie forme, soprattutto quella più militante), perché le 14 caratteristiche dell’Ur-fascismo individuate da Eco non sarebbero peculiari del fascismo, ma si ritroverebbero anche «in u

Christian Raimo
Christian Raimo
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Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.

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