Italia

«Verifiche su conflitti di interessi», dubbi sull’evento spot di Salvini

Stefano Iannaccone
26 ottobre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Pd e 5 Stelle chiedono chiarimenti con due interrogazioni alla Camera sul MitExpo, l’evento del ministero di Salvini a caccia di sponsor, attraverso la società in house. «Verificare possibili conflitti di interessi», si legge nell’atto

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

I dubbi sui possibili conflitti di interessi avvolgono il MitExpo, l’evento progettato dal ministero di Matteo Salvini per promuovere le attività sulle infrastrutture. L’appuntamento è in calendario dal 13 al 15 novembre, a Milano. Come raccontato da Domani, il Mit ha affidato alla Ram spa (società in house del dicastero, guidata dal leghista Davide Bordoni) il compito di individuare sponsor, privati o pubblici, per coprire i costi. Il tariffario prevede la possibilità di investire oltre 250mila

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.