«Verifiche su conflitti di interessi», dubbi sull’evento spot di Salvini

Pd e 5 Stelle chiedono chiarimenti con due interrogazioni alla Camera sul MitExpo, l’evento del ministero di Salvini a caccia di sponsor, attraverso la società in house. «Verificare possibili conflitti di interessi», si legge nell’atto
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
I dubbi sui possibili conflitti di interessi avvolgono il MitExpo, l’evento progettato dal ministero di Matteo Salvini per promuovere le attività sulle infrastrutture. L’appuntamento è in calendario dal 13 al 15 novembre, a Milano. Come raccontato da Domani, il Mit ha affidato alla Ram spa (società in house del dicastero, guidata dal leghista Davide Bordoni) il compito di individuare sponsor, privati o pubblici, per coprire i costi. Il tariffario prevede la possibilità di investire oltre 250mila