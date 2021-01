Il tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di Mahmood, un ventisettenne pakistano, a presentare domanda di protezione internazionale in Italia e ordinato «alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano». Non solo, il tribunale ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare le spese del processo in favore di Mahmood.

L’ordinanza, emessa all’esito di un procedimento cautelare urgente, è la prima ad affrontare la gestione della cosiddetta “rotta balcanica” e della prassi dei respingimenti informali che l’Italia mette in atto, stabilendo che «sono numerose le norme di legge che vengono violate dall’Autorità Italiana con la prassi dei cd. “respingimenti informali in Slovenia».

La storia

Mahmood è un ventisettenne pakistano in fuga dal suo paese dove era stato perseguitato a causa del suo orientamento sessuale. A metà luglio 2020 ha raggiunto l’Italia alla frontiera di Trieste, dopo un durissimo viaggio attraverso la rotta balcanica. Nel corso del viaggio, ha subito violenze e trattamenti inumani al confine croato e, appena giunto in Italia, ha manifestato la volontà di proporre domanda di

protezione internazionale. Invece di accoglierlo, invece, nel giro di poche ore Mahmood è stato respinto verso la Slovenia, «in assenza di alcun provvedimento» scrive il tribunale, poi verso la Croazia e successivamente in Bosnia Erzegovina, dove si trova ancora.

Nel corso dei respingimenti, inoltre, Mahmood ha subito violenza dalle autorità slovene e torture e trattamenti inumani dalle autorità croate «e in nessuno di questi due paesi aveva potuto proporre domanda di protezione internazionale».

Altrettanto drammatico, però, è il racconto di quanto è successo in Italia. All’inizio Mahmood viene soccorso e medicato, poi lui e i suoi compagni di viaggio vengono avvicinati da persone in abiti civili che si qualificano come poliziotti, che gli chiedono informazioni sul loro percorso migratorio e a cui i ragazzi manifestano la volontà di chiedere asilo. Tutti vengono però portati nella stazione di polizia, dove gli sonosequestrati i telefoni e vengono costretti a firmare firmare documenti in italiano. Poi tutti sono ammanettati, «poi caricati su un furgone e portati in una zona collinare (evidentemente sul confine sloveno)» e infine «intimati, sotto la minaccia di bastoni, di correre dritti davanti a loro, dando il tempo della conta fino a 5», «dopo circa un chilometro erano stati fermati dagli spari della polizia slovena che li aveva arrestati e caricati su un furgone».

La difesa del Viminale

Proprio queste procedure “informali” sono oggetto di una interrogazione parlamentare, a cui il Viminale risponde in questi termini, sostenendo che si tratti di una prassi che attua un accordo bilaterale di riammissione sottoscritto con la Slovenia nel 1996, che però non è mai stato ratificato dal Parlamento italiano.

«Le procedure informali di riammissione in Slovenia vengono applicate nei confronti dei migranti rintracciati a ridosso della linea confinaria italo-slovena, quando risulti la provenienza dal territorio sloveno, anche qualora sia manifestata l’intenzione di richiedere protezione internazionale». Inoltre, il Ministero precisa che «l’esecuzione di tale tipologia di riammissione non comporta la redazione di un provvedimento formale, applicandosi per prassi consolidata le speditive procedure previste dal relativo accordo di riammissione, siglato tra l’Italia e la Slovenia il 3 settembre 1996». Insomma, nessuna carta e nessun documento che lasci traccia di quanto avviene sul confine italo-sloveno.

La prassi è illegale

Il tribunale di Roma, nella sua ordinanza, stabilisce che «l’Accordo bilaterale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera, firmato a Roma il 3 settembre 1996, non è mai stato ratificato dal Parlamento italiano, ciò comporta che non può prevedere modifiche o derogare alle leggi vigenti in Italia o alle norme dell'Unione Europea o derivanti da fonti di diritto internazionale (cfr. art 80 della Costituzione Italiana)». E, scrive la giudice Silvia Albano, «sono invece numerose le norme di legge che vengono violate dall’Autorità Italiana con la prassi dei cd. “respingimenti informali in Slovenia».

Secondo la giudice, il riaccompagnamento forzato in Slovenia «incide sulla sfera giuridica dei soggetti interessati, con la conseguenza che il riaccompagnamento deve essere disposto con provvedimento amministrativo motivato, notificato al soggetto interessato e impugnabile innanzi all’autorità giudiziaria». Inoltre, «la riammissione informale non può mai essere applicata nei confronti di un richiedente asilo, senza nemmeno provvedere a raccogliere la sua domanda, con una prassi che viola la normativa interna e sovranazionale in materia».

«Va applicato il regolamento di Dublino»

«Dal momento in cui venga manifestata la volontà di richiedere la protezione internazionale deve necessariamente applicarsi la procedura prevista dal regolamento n. 604/2013 (Regolamento Dublino III) per la determinazione dello stato membro competente all’esame della domanda», è l’indicazione del tribunale.

Per questo, lo stato italiano deve «consentire l’immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente medesimo quale richiedente asilo e provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale».

