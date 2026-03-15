Vino e champagne: all’asta il tesoro della Gintoneria

Per il “re” della movida milanese, che ha patteggiato la pena nell’inchiesta per droga, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, i giudici hanno anche disposto un risarcimento, tramite confisca, del suo patrimonio da oltre 900mila euro

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Come prezzo base si può partire da otto euro e cinquanta. Ma, in altri casi, anche da duemila euro. E la scelta è più che vasta. Ci sono pregiatissime bottiglie di champagne, vino, superalcolici. Un tesoro. Dopo quella di gennaio, è partita lo scorso 9 marzo – e si concluderà il 27 di questo mese – la seconda asta della cantina di Davide Lacerenza, il “re” della movida milanese e dell’ormai chiusa Gintoneria, che ha patteggiato la pena nell’inchiesta per droga, favoreggiamento e sfruttamento del