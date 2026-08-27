le ambiguità dei cinque stelle sui diritti

Per capire il woke il M5s si occupi di rider e cittadinanza

Christian Raimo
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27 agosto 2026 • 18:54

Sempre a proposito di woke. Per me la persona che più ha difeso i diritti sul lavoro negli ultimi anni e che di fatto ha creato una politica del lavoro, applicando in modo molto rigoroso le leggi sullo sfruttamento è stato Paolo Storari, il pm di Milano che ha imposto un cambiamento drastico attraverso un controllo giudiziario delle aziende. È di questi giorni la notizia che a Glovo non ha ancora rimesso a posto le cose e quindi non gli viene tolto il controllo giudiziario. Ora quanto pesa la ma

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.

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