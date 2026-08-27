Per capire il woke il M5s si occupi di rider e cittadinanza

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Sempre a proposito di woke. Per me la persona che più ha difeso i diritti sul lavoro negli ultimi anni e che di fatto ha creato una politica del lavoro, applicando in modo molto rigoroso le leggi sullo sfruttamento è stato Paolo Storari, il pm di Milano che ha imposto un cambiamento drastico attraverso un controllo giudiziario delle aziende. È di questi giorni la notizia che a Glovo non ha ancora rimesso a posto le cose e quindi non gli viene tolto il controllo giudiziario. Ora quanto pesa la ma