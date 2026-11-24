L’ex portavoce del presidente della Repubblica ricorda l’episodio del 2006, gli attacchi durissimi all’allora capo della Polizia da parte dell’ex Picconatore. «Ho nutrito amicizia e ammirazione per lui. Oggi avrebbe il coraggio di riconoscere di essersi sbagliato»

true false

«Ho nutrito e nutro ammirazione e amicizia, e anche riconoscenza, per Francesco Cossiga. Ma non concordo nel modo più assoluto con quello che disse nell’aula del Senato della Repubblica. Contro De Gennaro usò parole senz’ombra di dubbio immeritate». Luigi Zanda, già portavoce di Cossiga – negli anni del Colle – commenta con amarezza le parole dell’ex presidente della Repubblica restituite dalla rete, a distanza di vent’anni. Perché in queste ore, dopo il suicidio di Gianni De Gennaro, è diventa