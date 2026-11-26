La destra boicotta le città (di sinistra). Manca un miliardo per i trasporti, sgambetti a Manfredi e Gualtieri. Sala è attaccato sullo stadio, Salis osteggiata su infrastrutture e teatri. A Verona “ingabbiato” Tommasi

true false

I tagli alle infrastrutture, la propaganda sulla sicurezza e l’intestazione dei grandi eventi, Coppa America e Giubileo in testa. Ma anche gli attacchi alle politiche ambientali e per la mobilità, fino ad arrivare agli stop ai teatri. Giorgia Meloni ha autoelogiato la propria presenza all’incontro con gli enti locali di martedì, ma ai comuni di centrosinistra fa la guerra quotidianamente. Potrebbe esserci un ravvedimento nella manovra, ma per ora la premier ha presieduto solo l’ennesimo, inutile