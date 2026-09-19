Italia

Zero risultati da ministro e sotto accusa nel partito, la Pontida amara di Salvini

Francesco Crippa
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19 settembre 2026 • 10:26

Il leader della Lega arriva all’appuntamento con il “sacro prato” senza poter vantare successi sul lato governativo e con la fronda interna che spinge per un cambio di governance che ridia centralità ai territori

Potrebbe essere l’ultimo, di certo sarà il più difficile. Per Matteo Salvini, l’annuale raduno della Lega a Pontida rischia di risultare indigesto. Tra la fronda interna dei governatori, le difficoltà elettorali segnalate dai sondaggi e un’agenda politica che stenta a decollare, il leader arriva sul “sacro” pratone fiaccato su più fronti. Ormai non è una novità: nella partito c’è chi vorrebbe un cambio della governance. L’emergenza nasce dai sondaggi. La Lega è scivolata dietro a Futuro nazional

Francesco Crippa
Francesco Crippa
Francesco Crippa

Cresciuto tra Milano e il suo hinterland, dopo aver cercato il suo posto nel mondo lavorando a Bologna, Roma e Trento alla fine è tornato a camminare sul pavé. Si occupa principalmente di politica e di esteri, tifa Inter ed è laureato in storia. Ama il calcio, la musica rap e i risotti. Non si prende mai troppo sul serio