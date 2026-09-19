Zero risultati da ministro e sotto accusa nel partito, la Pontida amara di Salvini

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Potrebbe essere l’ultimo, di certo sarà il più difficile. Per Matteo Salvini, l’annuale raduno della Lega a Pontida rischia di risultare indigesto. Tra la fronda interna dei governatori, le difficoltà elettorali segnalate dai sondaggi e un’agenda politica che stenta a decollare, il leader arriva sul “sacro” pratone fiaccato su più fronti. Ormai non è una novità: nella partito c’è chi vorrebbe un cambio della governance. L’emergenza nasce dai sondaggi. La Lega è scivolata dietro a Futuro nazional