Nel quartiere romano della Garbatella, di cui è originaria Giorgia Meloni, sono comparse scritte contro il neo-presidente del Senato, Ignazio La Russa, eletto il 13 ottobre.

Sulla serranda della sede che fu del Msi e ora è di Fratelli d’Italia in via Guendalina Borghese è comparsa una stella, la firma “Antifa”, che sta per “antifascisti” e la scritta “La Russa Garbatella ti schifa”. La Polizia sta indagando e saranno acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili dell’atto vandalico.

Solidarietà a La Russa è stata espressa dal capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, che ha parlato di «un’inquietante minaccia, che rimanda a una simbologia, quella delle Brigate Rosse, che riporta alla memoria un triste passato per l’Italia. Il clima di scontro e di contrapposizione va definitivamente messo alle spalle».

Sul tema è intervenuta anche la leader Giorgia Meloni, che ha scritto un post su Facebook in cui ha commentato la scritta attribuendo una responsabilità morale agli esponenti politici che «hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d'odio» e «Il nostro impegno sarà per unire la nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno».

«Massima solidarietà al presidente del Senato Ignazio La Russa per le scritte minacciose nel quartiere Garbatella, peraltro nello stesso quartiere in cui sono comparse la scorsa settimana minacce a me», ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

