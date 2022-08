Scambi durissimi sul social network tra i leader della coalizione. I protagonista: Fratoianni e Calenda che gli scrive: «Non c’è spazio per voi». Interviene anche il Pd Franceschini per cercare di mettere la pace, ma Calenda se la prende anche con lui: tutte le notizie politiche della giornata

Nuova giornata di campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Nella giornata politica di oggi c’è attesa per la sorte dell’accordo tra Pd e la federazione di Europa Verde e Sinistra Italia, in bilico dopo che lo stesso Pd ha formato un’alleanza con Azione e +Europa. Nel frattempo, il leader di Azione, Carlo Calenda, assicura che non formerà un governo «politico» con il Movimento 5 stelle e dice che si potrà chiedere a Mario Draghi di formare un nuovo esecutivo se la destra non vincerà le prossime elezioni.

La diretta

11.35 – Interviene Di Maio

Luigi Di Maio, il più giovane tra i leader delle forze che stanno trattando per entrare nella coalizione di centrosinistra, è anche quello che sceglie uno strumento più tradizionale per entrare nella contesa. Il suo attacco a Calenda non arriva tramite tweet, ma con una normale nota di agenzia: «Dopo essere partito dal “grande centro”, Calenda è diventato un “gregario” della coalizione di centrosinistra. Di conseguenza, capisco le sue difficoltà a spiegare, anche ai nuovi arrivati del suo partito e al suo elettorato, che alla fine si candida nel centrosinistra. Sorprende, però, che alla fine proprio Calenda - che si innalza a paladino dell'anti-grillismo - nelle sue dichiarazioni e nei suoi tweet sia diventato il più estremista di tutti».

11.30 – E Calenda risponde a sua volta.

11.20 – Il tentativo di mediazione di Franceschini

Il ministro della Cultura e influente dirigente del Pd Dario Franceschini sta provando a mediare nello scontro in corso tra Calenda e la sinistra.

10.50 – La risposta di Calenda: «Non c’è spazio per voi in coalizione»

Calenda ha risposto su Twitter alle critiche che gli arrivano da Sinistra Italia ed Europa Verde mettendo un apparente veto sulla loro partecipazione alla coalizione di centrosinistra.

10.10 – Fratoianni «L’agenda Draghi none siste»

Proseguono intanto le schermaglie tra Calenda e la sinistra della coalizione che il Pd sta cercando di assemblare. Il segretario di Sinistra Italia Nicola Fratoianni, ad esempio, ha ricordato oggi a Calenda che lo stesso Draghi ieri ha dichiarato che la sa sua “agenda” «non esiste».

10.00 – Calenda: mai governo «politico» con il Movimento

«Il Movimento Cinque Stelle è campione della distruzione, hanno avvelenato il dibattito italiano, hanno fatto disastri. Io non voglio avere nulla a che farci e con loro non farò mai un governo politico», ha detto oggi il leader di Azione Carlo Calenda a Radio24. Calenda ha specificato governo “politico” anche perché Azione è stata insieme al Movimento 5 stelle nel governo “tecnico” guidato da Mario Draghi.

© Riproduzione riservata