La coalizione di centrodestra che a Lucca sostiene il candidato sindaco Mario Pardini ha annunciato l’alleanza con Fabio Barsanti, ex consigliere del movimento neofascista CasaPound, eletto in comune nel 2017. Il secondo turno si svolgerà domenica 26 giugno.

Pardini è arrivato secondo al primo turno delle elezioni che si è disputato domenica scorsa ed è all’inseguimento del favorito, il candidato del centro sinistra e assessore della giunta uscente Francesco Raspini.

Barsanti, che a queste elezioni era sostenuto dalle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Italexit, il partito dell’ex senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone, ha raccolto quasi il 10 per cento dei voti.

Dopo le precedenti elezioni, Barsanti ha trascorso tre anni nel gruppo comunale di CasaPound. È passato al gruppo misto nel 2020, quando il movimento neofascista ha annunciato il ritiro dalle competizioni elettorali.

Il candidato del centrodestra Pardini ha ricevuto il sostegno anche della lista no green pass guidata da Andrea Colombini, che ha raccolto il 4,2 per cento dei voti, ma tra i due non è stato siglato un accordo formale.

Elio Vito, deputato di Forza Italia molto critico con la sua coalizione, ha annunciato che lascerà il suo partito se la coalizione dovesse confermare l’apparento con Barsanti.

