Oggi nella sede nazionale del partito si svolge l’esecutivo nazionale, alla presenza di tutti i big. Giorgia Meloni, rimasta in silenzio in questi giorni, illustrerà la strategia

Da giorni chiusa nella sede del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Giorgia Meloni ha deciso di cambiare scenario. È in corso l’esecutivo del partito – una sorta di riunione allargata a 30 big del partito – nella storica sede di via della Scrofa, per l’occasione bloccata da telecamere e cronisti.

Nessuno parla, men che meno Meloni, che ha solo risposto a una battuta a chi le chiedeva cosa stesse facendo: «Leggo gli sms. Sì, anche quelli di Salvini».

Proprio dalla Lega, che ieri ha concluso il suo consiglio federale inviando un lungo elenco di desiderata, è tra le preoccupazioni della premier in pectore.

Questa riunione, infatti, diventa una sorta di risposta a distanza ai movimenti della Lega, ristabilendo anche i rapporti di forza emersi con il voto del 25 settembre.

In questi giorni, la leader ha lavorato senza sosta per trovare una sintesi in vista della formazione del prossimo governo: quali caselle riempire e con quali nomi, quanti tecnici d’area preferire ai politici, quanti dicasteri assegnare ai due alleati.

Proprio quest’ultimo passaggio è il più difficile: il gioco delle parti prevede che Lega e Forza Italia, separati da qualche decimale all’8 per cento, spingono per avere almeno quattro ministri a testa e chiedono un governo politico, perchè «la stagione dei tecnici è finita».

Gli alleati

Schermaglie scontate e che Meloni si aspettava, ma che potrebbero farsi più minacciose se lei non incontrasse le richieste considerate imprescindibili da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Secondo le indiscrezioni attuali, quindi, il ritorno al Viminale per Salvini e un posto di peso, magari alla Sanità, per la fedelissima del Cavaliere, Licia Ronzulli.

Entrambe le richieste non convincono Meloni, che però, ha scelto il silenzio anche su questo e formalmente non replica nè ai retroscena di giornata nè alle comunicazioni ufficiali come quella della Lega di ieri.

Certamente avrebbe preferito maggiore sobrietà da parte di Salvini, in particolare nell’avanzare pubblicamente richieste che superano di gran lunga la quota immaginabile per la Lega con questo risultato elettorale.

Chi lavora con lei sostiene che il lavoro per comporre la squadra sia in fase molto avanzata e che il quasi sì strappato all’economista del board Bce, Fabio Panetta, anticipato da Domani, abbia messo al sicuro il dicastero più delicato – quello dell’Economia – e tutti gli altri verranno di conseguenza.

