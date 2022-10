Il leader della Lega, Matteo Salvini, riunisce oggi alle 15 a Roma il consiglio federale. Obiettivo: stilare un elenco di richieste e di nomi da consegnare a Giorgia Meloni, per la composizione del prossimo governo. Si tratta del secondo consiglio federale in due settimane: il primo, a ridosso del risultato elettorale, è servito ad analizzare il voto e si è concluso con la richiesta ufficiale di un «ministero pesante» per Salvini.

Oggi, con tutta probabilità, il segretario proverà a tenere duro nella sua richiesta del ministero dell’Interno. Le alternative, per lui, sarebbero il ministero del Lavoro e o quello degli Affari regionali. Gli altri nomi papabili sono quelli di Giulia Bongiorno, considerata nella rosa del centrodestra per la Pubblica amministrazione o per la Giustizia; Gian Marco Centinaio per l’Agricoltura; poi circolano anche quelli di Nicola Molteni e del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

Fuori dalla rosa, almeno secondo le indiscrezioni pre-riunione, è il nome del ministro uscente Giancarlo Giorgetti.

La fronda interna

Intanto, dentro la Lega è nata una fronda interna guidata dal Senatur, Umberto Bossi, rientrato con il ricalcolo dei collegi alla Camera. Si tratta di una sorta di corrente interna dal nome evocativo di “Comitato Nord” e dovrebbe essere la valvola di sfogo di quella parte della Lega che vuole ritornare ai fondamentali del partito e in particolare concentrarsi sull’autonomia delle regioni.

Con il fondatore ci sono anche l’ex ministro Roberto Castelli, attualmente semplice militante, e l’ex segretario Roberto Maroni, che dalle pagine del Foglio ha chiesto congresso e cambio di segreteria, lanciando il nome del governatore veneto, Luca Zaia.

04/05/2014, Pontida, raduno della Lega Nord. Nella foto Umberto Bossi

Angelo Ciocca e l’ex segretario della Lega lombarda, Paolo Grimoldi, si occuperanno dell’operatività del Comitato.

«Non è possibile che in un movimento autonomista tutte le decisioni vengano prese dal centro - ha detto Grimoldi al Corriere della Sera - C'è un problema reale di rappresentanza democratica e di rappresentatività dei territori. Non è una banalità. Di certo, se andiamo avanti così presto la Lega arriverà al 4 per cento».

Fonti interne al partito, tuttavia, hanno spiegato che quest’operazione sarebbe nata dentro lo scorso consiglio federale, con l’obiettivo di indirizzare il malcontento della base leghista, controllandolo.

Spazio per un congresso non ce ne sarebbe e, anche se venisse convocato e Salvini lo perdesse, il neoeletto si troverebbe al vertice di un partito con il nome di Salvini nello statuto. «Il cambiamento non nascerà dentro la Lega attuale, ma fuori», viene spiegato. Per questo una data attenzionata è quella del 15 ottobre, quando i nordisti di Gianni Fava, che sfidò Salvini per la segreteria nel 2017, si incontreranno a Biassono per ragionare di una ripartenza dal Nord.

Il caso Lombardia

Parallelamente alle questioni interne al partito e alla necessità di mettere pressione a Meloni per ottenere una rappresentanza forte nel governo, non è ancora risolto il caso Lombardia. Il governatore uscente, Attilio Fontana, continua a ripetere di essere ricandidato ma il via libera ufficiale ancora non è arrivato e la settimana scorsa è deflagrato lo scontro con la sua vicepresidente, Letizia Moratti.

L’ex sindaca di Milano è intenzionata a correre per la regione e sostiene che ci sia stata una promessa in questo senso da parte di Salvini e Berlusconi. Il fallimento elettorale della Lega in Lombardia, con appena il 14 per cento, avrebbe indotto il segretario a rimangiarsi la parola e a spingere per la ricandidature dell’uscente.

Tra Moratti e Fontana c’è stato un faccia a faccia e l’attuale presidente della regione ha minacciato di toglierle le deleghe – attualmente lei è vicepresidente e assessore al Welfare – ma la decisione definitiva verrà presa «dentro il centrodestra», ha detto venerdì.

Ora il problema della regione chiave della Lega è un elemento anche nel tavolo nazionale: Fratelli d’Italia ha doppiato la Lega anche in Lombardia e i suoi voti sono determinanti per eleggere il nuovo presidente e dunque anche per scegliere chi sarà.

L’ipotesi in cui spera Moratti è che per Fontana possa spuntare un ministero a Roma. Altro scenario, invece, è che l’ex ministro Giorgetti, lasciato fuori dalla squadra di governo, possa essere il terzo nome che mette la pace, non facendo perdere alla Lega la regione.

In ogni caso, Meloni dovrà riflettere anche su questo, dopo aver ricevuto la lista dei desiderata che emergerà dal consiglio federale.

© Riproduzione riservata