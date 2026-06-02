Meloni in crisi (energetica). L’aiutino dell’Europa escluderà le fonti fossili

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Dopo una giornata di voci, conferme e indiscrezioni, fonti accreditate fanno filtrare, attraverso le agenzie, che non riceverà una risposta formale dalla presidente Ursula von der Leyen la lettera inviata alla Commissione europea con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto, nelle settimane scorse, maggiore flessibilità fiscale sull’energia. Ma troverà una sorta di replica con parziale accoglimento nella flessibilità concessa nel pacchetto del Semestre europeo, che la Commission